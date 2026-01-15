Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
15.01.2026 11:43:26
GIC, EQT weigh joint bid for Volkswagen’s 6-billion euro Everllence unit: sources
A potential Everllence sale comes as VW seeks to boost profitability and streamline its sprawling operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
