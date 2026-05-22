JustCo Holdings Aktie
ISIN: SGXE40121159
|
22.05.2026 04:02:01
GIC-backed co-working firm JustCo ends 17.6% below IPO price in lacklustre mainboard debut
It closes S$0.165 lower than S$0.94 offer price, with 10.9 million shares tradedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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