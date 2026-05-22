JustCo Holdings Aktie
ISIN: SGXE40121159
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22.05.2026 04:02:01
GIC-backed co-working firm JustCo opens 9.6% below IPO price in lacklustre mainboard debut
Its initial public offering of 32.1 million offering shares was 3.4 times subscribedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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