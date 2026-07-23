Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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23.07.2026 23:00:00
GIC bullish on AI but warns of capital concentration as ‘largest market risk’
It is also optimistic on renewable power for data centres, transmission infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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