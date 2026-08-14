GIC Housing Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GIC Housing Finance lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,38 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,67 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GIC Housing Finance einen Umsatz von 2,65 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at