Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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27.11.2026 09:34:54
GIC in talks to lease bulk of 88,000 sq ft CapitaSky space to be vacated by Allianz
Meanwhile, at Newport Tower, Arup is said to be in advanced negotiations to lease about 63,000 sq ftWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|13.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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