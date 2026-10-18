Grand City Properties Aktie
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
|
18.10.2026 17:22:38
Giffey warnt vor Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin
BERLIN (dpa-AFX) - Berlins noch amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey lehnt die Pläne von Rot-Grün-Rot zur Vergesellschaftung von 160.000 Wohnungen großer Konzerne ab. "Ich halte Vergesellschaftungen nicht für den richtigen Weg, um unsere Stadt nach vorne zu bringen, ein weiter überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum zu erreichen und ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", schrieb die SPD-Politikerin auf Instagram.
Giffey hält die im Sondierungspapier von Linke, Grünen und SPD angedachte maximale Entschädigungssumme von 16 Milliarden Euro - 100.000 Euro pro Wohnung - für unrealistisch. "Diese Entschädigung unter Wert wird nicht widerspruchsfrei bleiben. Es werden Klageverfahren folgen, die sich über Jahre hinziehen."
Giffey befürchtet weitreichende Folgen
Giffey sieht weitere Folgen. "Die betroffenen Wohnungsunternehmen, aber auch viele andere Wohnungsbauunternehmen werden ihre geplanten Wohnungsbauvorhaben in Berlin stoppen oder zumindest keine neuen beginnen." Das passiere schon jetzt. "Es entsteht keine einzige neue Wohnung dadurch. Gleichzeitig wächst die Stadt auf über vier Millionen Menschen. Das Wohnungsangebot wird noch knapper, als es heute schon ist."
In den letzten fünf Jahren seien mehr als 80.000 neue Wohnungen in Berlin entstanden, so Giffey. "Auch weil wir eng mit den Wohnungsbauunternehmen zusammengearbeitet haben. Die Vergesellschaftung setzt ein völlig anderes Signal und wird gravierende Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft und unseren Landeshaushalt haben."/kr/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
18.10.26
|ROUNDUP 3: Rot-Grün-Rot in Berlin auf Koalitions- und Enteignungskurs (dpa-AFX)
|
16.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,40
|-0,07%
|Grand City Properties S.A.
|6,75
|-0,74%
|LEG Immobilien
|46,64
|0,17%
|Vonovia SE
|16,71
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.