GIFT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GIFT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,59 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 11,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at