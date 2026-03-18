GIFT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GIFT hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,40 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at