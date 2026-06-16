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16.06.2026 06:31:29
GIFT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GIFT veröffentlichte am 15.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GIFT ein EPS von 24,28 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat GIFT 10,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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