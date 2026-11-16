giftee Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

giftee Group hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,92 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat giftee Group 4,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at