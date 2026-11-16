|
16.11.2026 06:31:29
giftee Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
giftee Group hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,92 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat giftee Group 4,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.