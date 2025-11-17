giftee öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

giftee lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,92 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,92 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 3,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Milliarden JPY umgesetzt.

