giftee veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

giftee hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,99 JPY, nach 19,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 3,72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at