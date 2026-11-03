RDE Aktie
WKN DE: A2QD4L / ISIN: US74940T1043
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03.11.2026 14:49:47
Giftify, Inc Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Giftify, Inc (GIFT) released Loss for third quarter of -$1.51 million
The company's bottom line came in at -$1.51 million, or -$0.04 per share. This compares with -$2.44 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.8% to $22.323 million from $18.783 million last year.
Giftify, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.51 Mln. vs. -$2.44 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $22.323 Mln vs. $18.783 Mln last year.
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