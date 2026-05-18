Gifu landscape architect hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gifu landscape architect präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 44,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,41 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,20 Prozent auf 1,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at