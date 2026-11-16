16.11.2026 06:31:29

Giga-Byte Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Giga-Byte Technology hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 12,80 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Giga-Byte Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 4,56 TWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 154,71 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,58 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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