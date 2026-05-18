Giga-Byte Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Giga-Byte Technology hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,86 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,65 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 105,06 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 59,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,75 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at