Giga-Byte Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Giga-Byte Technology hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,86 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,55 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 144,21 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,26 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at