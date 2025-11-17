|
Giga-Byte Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Giga-Byte Technology hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,56 TWD gegenüber 2,91 TWD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 79,58 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,45 Milliarden TWD umgesetzt.
