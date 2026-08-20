Giga Device Semiconductor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Giga Device Semiconductor hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Giga Device Semiconductor 8,49 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 251,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at