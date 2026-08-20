Giga Device Semiconductor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Giga Device Semiconductor hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Giga Device Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 249,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at