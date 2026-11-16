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16.11.2026 06:31:29
Giga Solar Materials stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Giga Solar Materials hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,42 TWD gegenüber -1,120 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Giga Solar Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,51 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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