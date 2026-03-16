Giga Solar Materials zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Giga Solar Materials hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,53 TWD. Im letzten Jahr hatte Giga Solar Materials einen Gewinn von -4,090 TWD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Giga Solar Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 158,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,17 Milliarden TWD im Vergleich zu 840,2 Millionen TWD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,620 TWD. Im Vorjahr hatten -5,610 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Giga Solar Materials im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,81 Milliarden TWD im Vergleich zu 6,35 Milliarden TWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at