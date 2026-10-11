Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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11.10.2026 14:00:00
Gigabyte bestätigt neue Intel-CPUs mit DDR4 für Anfang 2027
Weil DDR5-DRAM weiterhin sehr teuer ist, will Intel alte Prozessordesigns neu auflegen. Dafür gibt es nun erstmals eine offizielle Bestätigung.
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