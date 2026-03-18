GigaCloud Technology Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQWV / ISIN: KYG386441037
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18.03.2026 19:12:40
GigaCloud Technology CEO Sold 90,000 Company Shares for $3.8 Million. Is the Stock a Buy or Sell?
Chief Executive Officer Larry Lei Wu reported the indirect sale of 90,000 Class A ordinary shares of GigaCloud Technology (NASDAQ:GCT), a global B2B ecommerce platform for large goods, in multiple open-market transactions between March 11 and March 13, 2026, for total proceeds of approximately $3.82 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($42.49).* 1-year performance is calculated using March 13, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: GigaCloud Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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