GigaDevice Semiconductor (Beijing) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,76 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,480 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,68 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,783 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,62 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at