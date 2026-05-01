GigaDevice Semiconductor (Beijing) A präsentierte Quartalsergebnisse

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,19 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,350 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4,19 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,91 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at