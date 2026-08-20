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20.08.2026 06:31:29
GigaDevice Semiconductor (Beijing) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GigaDevice Semiconductor (Beijing) A hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 7,69 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,520 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 229,18 Prozent auf 7,38 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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