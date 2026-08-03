GigaMedia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GigaMedia hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

GigaMedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 144,83 Prozent auf 2,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at