Gigante Salmon AS Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gigante Salmon AS Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Gigante Salmon AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 NOK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at