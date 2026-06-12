Gigantische Bewertung: Auf SpaceX wartet der Realitätstest

Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.06.2026 18:28:46

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SpaceX gelingt der größte Börsengang der Geschichte - und das überzeugend. Die wirkliche Bewährungsprobe für das Firmengeflecht steht aber noch bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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