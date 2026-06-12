Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.06.2026 18:28:46
Gigantische Bewertung: Auf SpaceX wartet der Realitätstest
SpaceX gelingt der größte Börsengang der Geschichte - und das überzeugend. Die wirkliche Bewährungsprobe für das Firmengeflecht steht aber noch bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!