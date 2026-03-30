Gigastorage informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gigastorage hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Milliarden TWD – ein Plus von 140,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gigastorage 966,7 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,920 TWD. Im Vorjahr waren -0,860 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,37 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gigastorage 6,90 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at