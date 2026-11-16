Gigastorage informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gigastorage hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 TWD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at