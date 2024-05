GigaTV sorgt für die richtige Soundkulisse zur EM

Vermarktungsstart für neue GigaTV-Generation und CI+ Modul Smart Kabel- und Internetfernsehen erstmals aus einer TV-Box Integrierte Lautsprecher, soundoptimiert von Bang & Olufsen & mit Dolby Atmos® Premium TV-Tarif nun auch für Fernsehempfang via Internet buchbar Ab sofort ist die neue TV- und Entertainment-Zentrale von Vodafone verfügbar. Das neue GigaTV ist einfacher, lauter und nachhaltiger als die Vorgängermodelle und sorgt damit zur Fußball-Europameisterschaft für eine packende Stadion-Atmosphäre in Deutschlands Wohnzimmern. Zudem bietet Deutschlands größter TV-Anbieter mit rund 12 Millionen TV-Kunden ab sofort auch ein neues CI+ Modul für den Fernsehempfang an. Die neue Generation von ‚GigaTV‘ bietet eine riesige Auswahl an TV-Sendern, Streaming-Diensten, Mediatheken und Video-on-Demand-Angeboten. Erstmals können Kunden in Deutschland mit ein und derselben TV-Box über Kabel oder Internet fernsehen. Zudem steckt in der kompakten TV-Box ‚GigaTV Home Sound‘ ein leistungsstarkes Soundsystem mit integrierten Lautsprechern für ein raumfüllendes Dolby Atmos Klangerlebnis, das von den Akustik-Experten von Bang & Olufsen soundoptimiert wurde. Wir bringen TV in höchster Qualität und deutlich einfacher zu unseren Kunden – ganz egal ob sie beim Fernsehen auf Kabel oder Internet setzen.Marcel de GrootMarcel de Groot„Mit GigaTV gehen wir beim Fernsehen jetzt in die Offensive. Wir bringen TV in höchster Qualität und deutlich einfacher zu unseren Kunden – ganz egal ob sie beim Fernsehen auf Kabel oder Internet setzen“, sagt der neue Vodafone Deutschland CEO Marcel de Groot. Eine TV-Box für alle Fälle: Egal ob ein Vodafone Kabelanschluss oder ein beliebiger Internetanschluss im Wohnzimmer vorhanden ist, die neue GigaTV Box ist universell einsetzbar. Auch das Gehäuse und der geringe Energieverbrauch können sich sehen lassen. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen ‚Green Product Mark‘ und mit einem Gehäuse aus über 95 Prozent recyceltem Plastik gibt es zwei Varianten der TV-Box: die ‚GigaTV Home‘ und die ‚GigaTV Home Sound‘. Soundoptimierung von Bang & Olufsen Die Besonderheit der ‚GigaTV Home Sound‘ ist ihr soundoptimierter Klang von Bang & Olufsen. Mit drei Lautsprechern und einem Subwoofer mit Dolby Atmos® Technologie sorgt sie so für ordentlich Wumms im Wohnzimmer. Für präzise Spracherkennung sorgt der Sprachassistent von Google. Netflix, DAZN, Disney+, RTL+, Prime Video sind bereits vorinstalliert, über den integrierten Google Playstore lassen sich viele weitere Apps leicht downloaden. Eine ausgefeilte Empfehlungslogik, Aufnahmen in der Cloud sowie Komfort-Features wie Replay und Timeshift für zeitunabhängiges Fernsehen und Multiroom-Unterstützung runden den großen Funktionsumfang ab. Über die separate GigaTV-App kann man auch unterwegs fernsehen. Jetzt wird’s lautDiese TV-Box bringt Stadion-Atmosphäre zur EM ins WohnzimmerZur newsGigaTV in zwei Varianten: mit und ohne Lautsprecher Das Standard-Modell ist die ‚GigaTV Home‘, die in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit für 9,99 Euro monatlich erhältlich ist und danach 14,99 Euro pro Monat kostet. ‚GigaTV Home Sound‘ mit leistungsstarkem Sound und Audio-Technologie kostet fünf Euro mehr pro Monat. Auch Bestandskunden können wechseln. Das TV-Paket bietet Zugang zu 82 TV-Sendern in SD und 57 TV-Sendern in HD. Weitere HD-Sender können über das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gegen einen Aufpreis von monatlich fünf Euro hinzugebucht werden. Wer allein über die GigaTV Mobile-App auf Smartphone und Tablet fernsehen möchte, zahlt monatlich 9,99 Euro. Neu: Tarif ‚GigaTV inkl. Vodafone Premium‘ nun auch für Fernsehempfang über Internet Ebenfalls neu bei Vodafone ist der Fernsehtarif ‚GigaTV inkl. Vodafone Premium‘ für Kunden, die GigaTV über eine Internetverbindung nutzen wollen. Bislang gab es diesen Fernsehtarif nur für Kabelkunden. Der Tarif ‚GigaTV inkl. Vodafone Premium‘ ist im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro erhältlich. Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Vodafone Premium umfasst 20 zusätzliche HD-Sender ohne Werbeunterbrechung und beinhaltet eine genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events. Optional können die Sender für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden. Neues CI+ Modul Smart für erweiterten Fernsehgenuss ohne TV-Box Für alle, die digitales Fernsehen in HD oder mit weiteren PayTV-Sendern ohne Empfangsgerät nutzen wollen, bietet Vodafone nun auch das ‚CI+ Modul Smart‘ neu an. Der Clou: Mit dem neuen Modul wird keine separate Smardcard mehr benötigt; das Modul muss einfach nur in den CI+ Schacht des Fernsehers geschoben werden. Das CI+ Modul Smart kostet monatlich drei Euro. Die Freischaltung der integrierten Smartcard erfolgt über die Buchung des Tarifs ‚Basic TV‘ für 3,99 Euro pro Monat. Der Beitrag GigaTV sorgt für die richtige Soundkulisse zur EM erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel