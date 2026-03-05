05.03.2026 06:31:28

GigCapital4 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GigCapital4 hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat GigCapital4 im vergangenen Quartal 27,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GigCapital4 43,8 Millionen USD umsetzen können.

GigCapital4 vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,820 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,32 Prozent auf 127,67 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,24 Millionen USD erwirtschaftet worden.

