GigCapital4 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GigCapital4 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at