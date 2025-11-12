GigCapital4 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GigCapital4 präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,16 Prozent auf 33,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at