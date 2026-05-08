GigCapital4 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GigCapital4 hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat GigCapital4 mit einem Umsatz von insgesamt 34,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at