GigCapital5: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GigCapital5 hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 874,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,3 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,010 USD. Im Vorjahr hatten -2,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GigCapital5 im vergangenen Geschäftsjahr 18,93 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 287,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GigCapital5 4,88 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at