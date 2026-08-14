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14.08.2026 06:31:29
GigCapital5 gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GigCapital5 hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GigCapital5 -0,420 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 103,01 Prozent auf 7,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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