GigCapital5 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GigCapital5 hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

GigCapital5 vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,3 Millionen USD – ein Plus von 75,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GigCapital5 4,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at