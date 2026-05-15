GigCapital5: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GigCapital5 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GigCapital5 ein Ergebnis je Aktie von -1,210 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GigCapital5 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at