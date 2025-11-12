GigCapital5: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GigCapital5 hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GigCapital5 ein Ergebnis je Aktie von -0,510 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GigCapital5 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at