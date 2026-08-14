GigCapital7 A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GigCapital7 A hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GigCapital7 A ein Ergebnis je Aktie von 0,050 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at