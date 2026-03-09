GigCapital7 A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GigCapital7 A hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,110 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GigCapital7 A ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at