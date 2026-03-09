GigCapital7 A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GigCapital7 A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,110 USD. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at