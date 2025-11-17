GigCapital7 A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GigCapital7 A ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GigCapital7 A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GigCapital7 A ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at