GigCapital7 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GigCapital7 lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GigCapital7 ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at