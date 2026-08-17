Giken: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Giken hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Giken mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at