GIKEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GIKEN lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GIKEN 7,56 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at